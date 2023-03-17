NovaPay в процесі отримання європейської ліцензії EMI

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", знаходиться у процесі отримання електронної ліцензії Electronic money institution (EMI).

Про це повідомив співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов в кулуарах Саміту експортерів від Forbes, передає Інтерфакс-Україна.

"NovaPay розвиватиметься, як і вся група – створюватиме міжнародну експансію. І NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Зараз іде цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic money institution", – сказав Клімов.

Він наголосив, що компанія не планує стати банком ні в Україні, ні за кордоном.

Отримавши ліцензію, NovaPay зможе здійснювати для клієнтів послуги переказу коштів, платежі електронної комерції. Також компанія активно працює з НБУ щодо можливості відкриття клієнтських рахунків в Україні.

Розвивати послуги "надсилання в кредит" та кредитні картки від NovaPay в Європі компанія планує, але не в короткостроковій перспективі. У першу чергу компанія здійснюватиме перекази коштів.

Ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати платіжні та деякі інші фінансові послуги, але не працювати як банк або використовувати банк у своєму імені чи маркетингових матеріалах.