Курс валют на 17 березня: долар на "чорному ринку" відіграє позиції

У п’ятницю, 17 березня, готівковий долар дещо подорожчав у банках та на "чорному ринку", євро в банках - на рівні четверга.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 38,64 - 38,74 грн. У четвер, 16 березня, курс коливався між 38,53 - 38,67 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,86 - 41,06 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,67 - 40,9 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,35 - 38,8 грн (курс на 16 березня – 38,3 - 38,75 грн);

Євро – 40,4 - 41,1 грн (курс на 16 березня – 40,3 - 41,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,05 - 38,55 грн;

Ощадбанк – 38,35 - 39,15 грн;

Укрексімбанк – 38,4 - 38,99 грн;

Райффайзен – 38,2 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.