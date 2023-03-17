У січні 90% банків отримали рекордний загальний прибуток з початку війни

У січні лише 10% українських банків отримали збитки, решта загалом заробили максимальну суму з початку великої війни - 14,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє Опендатабот.

Крім цього, за рік від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн.

"Це феноменальний стрибок у 35 разів проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн", - наголошують аналітики.

Січень цього року став топово прибутковим для банківської системи. Разом банки заробили у першому місяці 2023 року 14,7 млрд грн - понад удвічі більше, аніж за січень 2022 року (7,1 млрд грн).

Майже всі банки з тих 67, що працювали у січні, завершили місяць з позитивним балансом. Лише 7 фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 0,3 млрд грн.

У перший місяць цього року фінустанови з топу заробили 90% усього прибутку — 13 млрд грн. Як і раніше, першість утримує Приватбанк із прибутком у 6,3 млрд грн - майже у 4 рази більше, аніж у січні 2022 року (1,7 млрд грн прибутку).

Всі 4 державних банки були прибуткові у першому місяці 2023 року та разом заробили 9,4 млрд грн. Їх частка у загальному прибутку склала 64%.

Опендатабот

Серед банків з іноземним капіталом лідером у січні став Райффайзен з прибутком 0,7 млрд грн.

Загалом банки з іноземним капіталом заробили у січні 3,4 млрд грн, тобто 23% прибутку всіх банків.

"Варто звернути увагу, що лише один банк з іноземним капіталом — Форвард, який має акціонерів з РФ — закінчив січень зі збитком у розмірі 0,28 млрд грн. Це більше 90% від усіх збитків українських банків за січень 2023 року. На початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом", - додають аналітики.

3 47 банків з приватним капіталом 87% отримали у січні 2023 загальний прибуток 1,9 млрд грн. Решта зазнали збитків у розмірі 43 млн грн.

Економічна правда