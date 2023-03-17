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Українці обрали в "Дії" нову назву для Південної залізниці

П'ятниця, 17 березня 2023, 10:50 - Олексій Павлиш

До опитування в "Дії" щодо нової назви для Південної залізниці приєднались понад 860,4 тисячі користувачів: більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця - 335,6 тисяч голосів.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як додали в Мінцифрі, голоси розподілились наступним чином:

  • Харківська залізниця — 335,6 тисяч голосів;
  • Слобожанська залізниця — 234,7 тисяч голосів;
  • Східна залізниця — 232,5 тисячі голосів;
  • Слобідська залізниця — 57,4 тисячі голосів.

Там нагадали, що опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація". Головна мета - повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Нагадаємо:

10 березня у "Дії" запустили нове опитування про перейменування Південної залізниці.

"Південно-Західну" залізницю перейменують на "Центральну" - за такий варіант українці проголосували в "Дії".

Економічна правда

Дія Укрзалізниця Мінцифри
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