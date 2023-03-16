Провідний світовий трейдер алюмінію не продовжуватиме угоду із "Русалом" на $16 мільярдів

Найбільший сировинний трейдер у світі - Glencore - не продовжуватиме угоду вартістю 16 млрд дол на алюмінію з російським "Русалом" олігарха Олега Дерипаски після її завершення у 2024 році.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив головний виконавчий директор Glencore Гері Нейгл.

За його словами, Glencore готова відмовитись від угоди вартістю $16 млрд на купівлю алюмінію у російського виробника №1, що дозволить їй дистанціюватись від одного зі своїх найбільших конкурентів.

Відповідно до поточної політики компанії, яка полягає в тому, щоб не вести ніякого нового бізнесу з Росією, вона не буде поновлювати угоду з "Русалом", коли термін її дії закінчиться наступного року, наголосив Нейгл.

Glencore запровадив таку політику через місяць після вторгнення Росії в Україну, але продовжив виконувати існуючі контракти.

"Це правильне рішення", - сказав Нейгл в інтерв'ю. Компанія заявила, що буде вести новий бізнес з Росією лише за умови, якщо уряд попросить про це.

"Закінчення контракту надасть рідкісну можливість найбільшим конкурентам Glencore отримати більший вплив на світовому ринку алюмінію, за умови, що їм буде зручно торгувати російським металом, який багато споживачів відмовляються купувати.

Якщо "Русал" не зможе укласти нову угоду еквівалентного розміру, це може призвести до збільшення поставок російського алюмінію на склади Лондонської біржі металів, що може посилити тиск на світові ціни в період слабкого попиту", - пише Bloomberg.

Проте, за словами Нейгла, позиція компанії може змінитися в залежності від того, як розвиватиметься ситуація в Україні. "Ви не можете передбачити кожну окрему ситуацію, яка передбачає зміну політики", - каже він.

"Ви переглядаєте свою політику в залежності від того, що відбувається у світі. Якщо завтра в Україні буде мир, і світ буде спокійно ставитися до того, що люди знову будуть вести бізнес з Росією, то так, ми будемо залучені", - додав Нейгл.

Економічна правда