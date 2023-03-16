У Кличка розповіли, коли покажуть проєкт нового Генплану

У 2023 році запустять громадські слухання щодо проєкту нового Генплану Києва: з урахуванням війни змінилися вимоги до пожежних станцій, об'єктів укріплення - зараз їх коригують.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів заступник міського голови Києва Віталія Кличка Петро Оленич.

"Містобудівну документацію має розробляти комунальна установа, бо це стратегія розвитку міста. Я не бачу проблеми, коли міська влада за кошти бюджету фінансує розробку містобудівної документації. У такому випадку там будуть враховані побажання громади, а не замовника.

Зараз отримуємо всі ввідні щодо зміни генерального плану та активізуємо роботу щодо зонінгу. Зонінг вирішить багато питань. Детальні плани будуть потрібні, але для нових мікрорайонів", - відповів Оленич на питання про те, що Київ п'ятий рік не може ухвалити новий Генплан.

На твердження, що навіть до великої війни і до пандемії проєкт Генплану не виносився на громадські слухання, заступник Кличка відповів:

"Це і була причина зміни керівника (Інституту Генерального плану - ред.). Він кожного разу рапортував, що все готово, але не міг винести документ на обговорення. Новий виконуючий обов'язки зібрав усі документи і передав їх на розгляд, справа зрушила з місця. На 25 лютого 2022 року була запланована публікація про громадські слухання. Скасували. Місяць тому повернулися.

З урахуванням війни змінилися вимоги до пожежних станцій, об'єктів укріплення. Зараз усі коригують, ми погоджуємо з центральними органами і в 2023 році запустимо громадські слухання".

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Економічна правда