У Британії зіткнулися з найбільшим падінням купівельної спроможності за останні 70 років

У Британії зростання вартості життя з'їдає зарплати, і люди стикаються з найбільшим падінням купівельної спроможності за останні 70 років.

Таким є результат оцінки незалежного бюджетного органу OBR (Office for Budget Responsibility, Управління бюджетної відповідальності), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За його даними, доходи домогосподарств - з урахуванням зростання цін - впадуть на 6% цього та наступного року.

Він попередив, що рівень життя не відновиться до допандемічного рівня до 2027 року.

Це сталося після того, як міністр фінансів Джеремі Гант заявив, що економіка скоротиться цього року, але уникне рецесії.

У зв’язку з війною Росії проти України та пандемію різко зросли рахунки за енергоносії та продукти харчування, які стискають бюджети домогосподарств.

За даними Управління бюджетної відповідальності, до кінця цього року показник інфляції має скоротитися більш ніж удвічі - до 2,9%. Але поки що цей показник залишається дуже високим і значно випереджає середню заробітну платню.

За словами Річарда Г’юза, голови OBR, зниження реального наявного доходу домогосподарств стане "найбільшим дворічним падінням рівня життя з моменту початку спостережень у 1950-х роках".

"Ми вважаємо, що домогосподарства витратять частину своїх заощаджень, щоб допомогти впоратися з падінням рівня життя, і це підтримає зростання в найближчій перспективі", - додав він.

Як повідомлялося, у понеділок десятки тисяч молодших лікарів розпочали триденний страйк по всій Англії, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Європейська правда