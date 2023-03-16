Курс валют на 16 березня: долар подорожчав у банках та на "чорному ринку"

У четвер, 16 березня, готівкова гривня в банках слабне до долара, але зміцнюється до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс долара на "чорному ринку" становив 38,60 - 38,68 грн. У середу, 15 березня, курс коливався між 38,45 - 38,63 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,79 - 40,98 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,48 - 40,8 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,3 - 38,75 грн (курс на 15 березня – 38,2 - 38,65 грн);

Євро – 40,3 - 41,1 грн (курс на 15 березня – 40,5 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,02 - 38,52 грн;

Ощадбанк – 38,3 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.