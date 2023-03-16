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Квитки для пільгових категорій і англійська версія: УЗ оновила свій застосунок

Четвер, 16 березня 2023, 10:15 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" заявила про чергове оновлення свого застосунку - у ньому, зокрема, стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Ми довго йшли до цього - і ось нарешті, в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих!

А ще - додали англійську мову в застосунок і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим", - розповіли в компанії.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

Економічна правда

Укрзалізниця
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