Квитки для пільгових категорій і англійська версія: УЗ оновила свій застосунок
Четвер, 16 березня 2023, 10:15 -
"Укрзалізниця" заявила про чергове оновлення свого застосунку - у ньому, зокрема, стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Ми довго йшли до цього - і ось нарешті, в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих!
А ще - додали англійську мову в застосунок і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим", - розповіли в компанії.
Завантажити застосунок можна за посиланням.
Економічна правда