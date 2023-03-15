У Британії можуть заборонити TikTok на урядових пристроях

Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія слідом за США та Канадою може заборонити TikTok на державних пристроях, додавши що робитиме будь-які необхідні кроки для захисту безпеки Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Він додав, що Велика Британія дивиться на те, що роблять союзники у зв’язку з рішенням інших країн видалити TikTok з урядових телефонів на тлі побоювань щодо зв’язків соціального відеододатку з Китаєм. Європейська комісія та Європейський парламент також заборонили TikTok на пристроях персоналу.

Національний центр кібербезпеки виявив ризики для безпеки, пов'язані з цим застосунком.

Тому міністри збираються заборонити урядовцям використовувати TikTok на робочих смартфонах. Однак вона не поширюватиметься на особисті смартфони, але буде надана інформація щодо ризиків.

"Поки ми очікуємо подробиць про будь-які конкретні занепокоєння уряду Великобританії, ми були б розчаровані таким кроком. Подібні рішення в інших місцях були засновані на недоречних побоюваннях і, здавалося б, зумовлені ширшою геополітикою, але ми продовжуємо працювати з урядом, щоб вирішити будь-які проблеми", - прокоментував представник TikTok.

Нагадуємо:

Раніше використання TikTok заборонили Єврокомісія та Європарламент, Білий дім дав американським держустановам місяць на видалення застосунку.