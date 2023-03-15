Енергоспівтовариство допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору – Шмигаль

Енергетичне співтовариство, куди входить більшість країн Європи, допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний меморандум підписали у середу, 15 березня, під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським.

"Ідеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики.

Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямку підготовки судових позовів проти росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі", - написав прем'єр.

За його словами, під час зустрічі також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії.

Економічна правда