У столиці попри війну розпочнуть будівництво нової транспортної розв’язки

У Києві цьогоріч планують побудувати дворівневу транспротну розв’язку на перетині вулиць Богатирської та Полярної - комунальна корпорація "Київавтодор" закінчує розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції транспортного вузла.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо на виконання робіт із реконструкції.

На перетині двох магістралей будуватимуть розв’язку типу "неповний лист конюшини".

"Проєктна пропускна спроможність вузла – 11200 автомобілей/годину. Це у рази вище за перехрестя зі світлофором, яке постійно затримує рух, через що утворюються затори у пікові години", - наголошують в КМДА.

Проїзд із вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід з 6-ма смугами руху. Довжина споруди становитиме 125 м.

На розв’язці планують облаштувати велодоріжки, а на шляхопроводі – спільний велопішохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок становитиме близько 2,8 км.

"Техніко-економічне обґрунтування реконструкції розв’язки вже схвалене відповідним розпорядженням. Заплановано, що за умови регулярного фінансування, реконструкція транспортного вузла триватиме близько 2 років", - додали в повідомленні.

Економічна правда