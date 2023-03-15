TikTok може відокремитися від своєї материнської компанії ByteDance – ЗМІ

Керівництво платформи TikTok обговорює можливість відокремлення від своєї материнської компанії ByteDance, щоб допомогти вирішити проблеми, пов'язані з ризиками для національної безпеки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами співрозмовників агентства, поділ активів, який може призвести до продажу або первинного публічного розміщення акцій, розглядається як крайній захід, до якого вдадуться лише в тому випадку, якщо існуюча пропозиція компанії щодо співпраці з чиновниками з нацбезпеки США не буде схвалена.

За словами джерел, навіть у такому випадку китайський уряд повинен буде погодитися на таку транзакцію.

За оцінками аналітиків Bloomberg Intelligence Мандіпа Сінгха і Даміана Реймерца, американський бізнес TikTok може бути оцінений у 40-50 мільярдів доларів, виходячи з мультиплікаторів соціальних мереж та інших факторів.

"TikTok перебуває під пильною увагою через свою китайську власність, яка, на думку американських чиновників, може призвести до маніпуляцій або шпигунства з боку Китаю за американцями - побоювання, які TikTok намагається усунути.

Компанія, яка проходить перевірку з точки зору національної безпеки Комітетом з іноземних інвестицій США, минулого року погодилася впровадити низку змін.

Пропозиція включає залучення американського технологічного гіганта Oracle Corp. для розміщення даних американських користувачів і перевірки її програмного забезпечення, а також призначення затвердженої урядом наглядової ради у складі трьох осіб. Багато з цих кроків вже здійснюються", - нагадує агентство.

При цьому TikTok не впевнений, чи будуть його плани достатніми для продовження роботи в США, кажуть джерела. Члени комітету від Міністерства юстиції не бажають приймати пропозицію TikTok, додали інші співрозмовники.

Економічна правда