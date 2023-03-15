З початку року товарообіг України зменшився на 30% – Митниця

Протягом січня-лютого 2023 року товарообіг становив 16,6 млрд дол - це на 30% менше, ніж за аналогічний пероід 2022 року.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Так, протягом січня-лютого поточного року в Україну імпортували товарів на суму $10,1 млрд, а експортували - на суму $6,5 млрд.

При цьому оподаткований імпорт становив $8,1 млрд, що становить 80% загальних обсягів імпортованих товарів, додали в Митниці.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2023 року склало 0,44 дол/кг, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $1,7 млрд, Польща - $1 млрд і Туреччина - $760 млн", - йдеться у повідомленні.

Водночас експортували з України найбільше до: Польщі - на $953 млн, Румунії - на $609 млн, Китаю - на $605 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2023 року товарів 71% склали наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт - $2,9 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 17,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні товари - $2,6 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 16,2 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості - $1,7 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 11,5 млрд грн, що складає 18% надходжень митних платежів);

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - $4,3 млрд;

метали та вироби з них - $568 млн;

машини, устаткування та транспорт - $521 млн.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 223,3 млн грн.

Економічна правда