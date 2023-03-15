Google працюватиме над використанням штучного інтелекту в медицині, зокрема діагностиці раку

Компанія Google оголосила про партнерство, пов’язане зі штучним інтелектом, для ультразвукових показань, медичних мовних моделей і діагностування раку.

Про це повідомляє Engadget.

"Google вважає штучний інтелект вирішальним для зчитування ультразвукових досліджень у регіонах, де немає достатньо кваліфікованих спеціалістів. Хоча датчики доступні як ніколи, вони потребують експертів для проведення обстежень та інтерпретації зображень", - йдеться в статті.

Моделі ШІ компанії можуть допомогти спростити цей процес, ідентифікуючи такі дані, як раннє виявлення раку молочної залози та термін вагітності у майбутніх матерів.

Для втілення цієї ідеї пошуковий гігант співпрацює з кенійською некомерційною організацією Jacaranda Health для дослідження ультразвукового лікування матерів і дітей на основі штучного інтелекту в державних лікарнях.

"Завдяки цьому партнерству ми проведемо дослідницькі дослідження, щоб зрозуміти поточний підхід до ультразвукового дослідження в Кенії, а також дослідимо, як нові інструменти ШІ можуть підтримувати ультразвукове дослідження вагітних жінок у місці надання допомоги", — сказав керівник відділу штучного інтелекту охорони здоров’я Google Грег Коррадо.

Компанія також співпрацює з меморіальним госпіталем Chang Gung на Тайвані, щоб дослідити, як штучний інтелект може виявляти рак грудей за допомогою ультразвуку як альтернативу мамографії, доступність якої обмежена в регіонах з меншими ресурсами. Мамографія також може бути менш ефективною в популяціях із високою щільністю грудей.

Економічна правда