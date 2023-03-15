У РФ стверджують, що знайшли вибухівку на нафтопроводі "Дружба"

Російська "Транснєфть" стверджує про виявлення вибухових пристроїв на нафтоперекачувальній станції "Новозибков" трубопроводу "Дружба" в Брянській області.

Про це представник компанії Ігор Дьомін заявив російському пропагандистському агентству ТАСС.

"На території нафтоперекачувальної станції "Новозибков" учора ввечері і сьогодні вранці було виявлено вибухові пристрої в зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва з вражаючою бойовою частиною у вигляді сталевих кульок. Імовірно, руйнування корпусів сталося після удару об землю під час падіння з дронів", - сказав Дьомін.

Представник "Транснєфті" стверджує, що "організатори диверсії замислювали не руйнування об'єкта, а вбивство людей із числа цивільного персоналу, який обслуговує станцію нафтопроводу".

За його словами, в компанії нібито помітили, як із БПЛА в районі станції скинули ще один вибуховий пристрій. Тривають слідчі дії, руйнувань і постраждалих немає, додав він.

При цьому у 2023 році НПС "Новозибків" перекачування нафти не здійснює, а резервуарний парк стоїть порожній.

1 лютого компанія "Транснєфть" заявляла нібито про спробу ЗСУ обстріляти станцію на нафтопроводі "Дружба" в Брянській області.

Економічна правда