Курс валют на 15 березня: готівкова гривня дешевшає
Середа, 15 березня 2023, 13:36 -
У середу, 15 березня, готівкові долар та євро подорожчали на чорному ринку та в банках, євро знову перевищив 41 гривню.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:10 курс долара на "чорному ринку" становив 38,50 - 38,66 грн. У понеділок, 13 березня, курс коливався між 38,33 - 38,56 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,89 - 41,11 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,7 - 41,08 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,15 - 38,65 грн (курс на 13 березня – 38,1 - 38,6 грн);
- Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 13 березня – 40,3 - 41,0 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,95 - 38,45 грн;
- Ощадбанк – 38,3 - 39,15 грн;
- Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн;
- Райффайзен – 38,0 - 38,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.