Курс валют на 15 березня: готівкова гривня дешевшає

У середу, 15 березня, готівкові долар та євро подорожчали на чорному ринку та в банках, євро знову перевищив 41 гривню.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:10 курс долара на "чорному ринку" становив 38,50 - 38,66 грн. У понеділок, 13 березня, курс коливався між 38,33 - 38,56 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,89 - 41,11 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,7 - 41,08 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,15 - 38,65 грн (курс на 13 березня – 38,1 - 38,6 грн);

Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 13 березня – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,95 - 38,45 грн;

Ощадбанк – 38,3 - 39,15 грн;

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.