Три країни ЄС закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15%

Естонія, Литва і Польща закликали знизити стелю цін на російську нафту майже на 15% - з $60 до $51,45. Це, на їхню думку, дасть змогу скоротити доходи російського бюджету від експорту нафти на $650 млн.

Про це пише Bloomberg.

"Група з трьох країн Європейського Союзу закликає знизити верхню межу ціни на російську нафту в цьому місяці, щоб ще більше підірвати фінансування військової машини президента РФ Владіміра Путіна.

Естонія, Литва і Польща запропонували, щоб верхня межа, яка була встановлена в грудні на рівні 60 доларів за барель, була знижена до рівня не більше 51,45 долара за барель", - пише агентство з посиланням на джерела.

На думку Таллінна, Вільнюса і Варшави, новий рівень відповідає знижці в 5% від поточних ринкових цін.

Зазначається, що представники 27 країн-членів блоку мають розпочати в середу дискусії щодо перегляду верхньої межі ціни на нафту, яку "Велика сімка" та ЄС встановили наприкінці минулого року.

"Ці три держави вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви. Аналогічні вимоги щодо жорсткішого обмеження на переговорах минулого року залишилися без уваги, оскільки США хотіли, щоб верхня межа була встановлена на рівні, який би дозволив російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.

Для схвалення змін блок потребує одностайної підтримки національних урядів, що створює підґрунтя для запеклих переговорів", - додає Bloomberg.

Хоча ЄС погодився переглядати граничний рівень цін на нафту кожні два місяці, коли в січні настав термін першого перегляду, США та їхні союзники вважали за краще залишити поріг на рівні 60 доларів. Вони стверджували, що новий механізм вже працює, і це питання буде піднято в березні.

Верхня межа на ціни на нафту має подвійну мету: зберегти поставки російської нафти і водночас обмежити доходи Москви від її експорту. За підрахунками трьох східноєвропейських країн, якщо в січні доходи Росії від продажу нафти становили 13 мільярдів доларів, то запропоноване зниження верхньої межі ціни призвело б до їх зниження на 650 мільйонів доларів.

Економічна правда