Світові ціни на добрива стрімко падають, але не в Україні

Світові ціни на добрива знижуються, оскільки сховища переповнені, а пропозиція продовжує збільшуватись в міру падіння цін на газ, однак в Україні вони залишаються високими.

Про це повідомляє німецьке видання agrarheute.

Як змінюються світові ціни на добрива

"Ціни на азотні добрива продовжують падати, при цьому ціни перебувають під сильним тиском через слабкий попит та подальше падіння цін на газ, відзначають аналітики CRU у своєму щотижневому огляді ринку", - зазначає видання.

За словами аналітиків, різке падіння цін на природний газ призвело до збільшення виробництва сечовини в Європі приблизно до 60-65% від норми з 20-30% минулого року. На Європу припадає всього 5% світового виробництва карбаміду, але це все ще 11,3 млн тонн продукту, що серйозно впливає на ціни.

Після завершення індійського тендеру на карбамід ціни на карбамід у більшості регіонів впалище на 20-30 дол за тонну. Тендер на індійський карбамід було врегульовано за цінами постачання до Індії у розмірі 330 доларів за тонну, що означає близько 310 доларів за тонну для експортерів з Близького Сходу.

Вапняно-аміачна селітра, найбільш важливе азотне добриво, яке використовується німецькими фермерами, зараз коштує всього близько 385 євро за тонну.

Ціни на аміачну селітру продовжують швидко знижуватися: російська аміачна селітра минулого тижня впала ще на 10% нижче 250 дол.

Ціни на аміак також продовжили тенденцію до зниження, а ціна на Близькому Сході впала майже на 70 дол за тонну, оскільки попит на аміак в Азії практично відсутній.

Що не так з цінами в Україні

Як повідомляє Український клуб аграрного бізнесу, минулого тижня постачальники мінеральних добрив почали масово звертатися зі скаргами на дії представників Державної митної служби України.

Скарги пов’язані з тим, що митники масово затримують оформлення митних декларацій на імпорт мінеральних добрив, відмовляють у визначенні митної вартості товару за ціною договору та необґрунтовано користуючись правом коригування митної вартості завищують митну вартість мінеральних добрив, вибіркового беручи для коригування митну вартість неспівставних товарів за попередні періоди.

Наприкладу, щодо карбаміду є непоодинокі випадки, коли Держмитслужба не погоджує митну декларацію при вартості нижче 745-805 дол/т. Імпортери в декларації вказують реальну вартість за основним методом згідно ціною договору - 600-670 дол/т.

Відповідно, навіть при завищенні вартості з боку Держмитслужби на 100 дол/т виникають додаткові витрати на сплату ПДВ 20% та ввізних мит до 6,5% на рівні 26,5 дол/т.

Аналогічна ситуація спостерігається й щодо інших видів добрив.

"Ситуація з митним оформленням ускладнюється тим, що ціни на світових ринках на добрива почали нарешті суттєво знижуватися", - зазначили в УКАБ.

Зокрема, з середини грудня 2022 року до середини лютого біржова вартість карбаміду знизилась на 150 дол/т.

На внутрішньому ринку України поточна ціна карбаміду складає 30-34 тис грн з ПДВ, що відповідає еквіваленту 680-770 дол./т без ПДВ, проте також спостерігається тенденція до зниження вслід за світовим ринком з корегуванням на вартість доставки в Україну.

"Відповідно, найближчі нові партії того ж карбаміду на кордоні України будуть коштувати близько 500-550 дол/т. При розмитненні за завищеними цінами з боку Держмитслужби по 800 дол/т, матимемо додаткові необґрунтовані витрати постачальників на митні платежі до 80 дол/т, що в підсумку стануть додатковими витратами сільськогосподарських виробників", - додають в Клубі.

Затримка з митним оформленням та завищення вартості добрив суттєво обмежують можливість українських аграріїв придбати необхідні добрива для посіву 2023 року та ускладнюють непросту ситуацію в агросекторі України.

УКАБ закликав Кабмін звернути увагу на дії Держмитслужби, що містять ознаки зловживання механізмом коригування вартості, необґрунтованого завищення імпортної вартості добрив та затримують їх постачання аграріям під цьогорічну посівну кампанію.

Економічна правда