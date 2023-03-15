ФРС може посилити вимоги до середніх банків після краху SVB – ЗМІ

Федеральна резервна система США розглядає можливість посилення вимоги до середніх за розміром банків, подібних до Silicon Valley Bank, який несподівано збанкрутував минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Крах банку викликав побоювання у всій фінансовій системі та спонукав уряд до заходів для заспокоєння вкладників і підтримки системи. Також банкрутство SVB спричинило дебати щодо скасування попереднього пом'якшення правил для регіональних банків.

Дослідження обставин банкрутства банку, чиї активи сягали 209 мільярдів доларів, може призвести до посилення правил для банків з активами у діапазоні від 100 мільярдів до 250 мільярдів доларів. Відповідний огляд ФРС буде оприлюднений до 1 травня.

Раніше інше видання, Wall Street Journal, повідомляв що ФРС переглядає правила щодо банків середнього розміру, що може призвести до більш жорстких вимог до капіталу і ліквідності, а також до потенційного посилення щорічних "стрес-тестів".

Наразі найжорсткіші вимоги до капіталу та ліквідності застосовані для найбільших банків країни, після того як закон про дерегуляцію, ухвалений Конгресом у 2018 році, пом'якшив ці правила для менших фінустанов. Більші компанії також стикаються з частішими і суворішими вимогами до стрес-тестування та бухгалтерської звітності.

Всі ці вимоги можуть бути переглянуті ФРС після краху банків, що також викликало нові заклики прихильників жорсткіших правил до регуляторів відновити ці обмеження.