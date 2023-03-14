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Держава повернула 8 гектарів узбережжя Дніпра, які належали компанії Шуфрича

Вівторок, 14 березня 2023, 20:36 - Анастасія Жарикова

Київський апеляційний суд повернув 8 гектарів землі у Київській області, які були незаконно відчужені на користь компанії, пов’язаної з екснардепом Нестором Шуфричем, у власність держави.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Мова йде про частину берегу Дніпра, яка розташована в межах Козинської селищної ради і належить до земель водного фонду.

Такі ділянки повинні перебувати виключно у державній чи комунальній власності, проте на підставі розпорядження районної державної адміністрації згадані 8 га були протиправно відведені у приватну власність.

У подальшому ділянку внесли до статутного капіталу юридичної особи, пов’язаної з колишнім народним депутатом від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем - ТОВ "Амалфі Девелопмент груп". 

Згідно з даними Опендатабот засновником компанії є батько Нестора Шуфрича - Шуфрич Іван Юлійович.

"Відтак, враховуючи порушення законодавства, прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася до суду з відповідним позовом. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким вказаний позов, заявлений в інтересах Київської ОДА, задоволено", - додали в прокуратурі.

Економічна правда

прокуратура суд земля корупція Шуфрич
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