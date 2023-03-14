Грошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
У 2022 році через офіційні та неофіційні канали до України надійшло 13 мільярдів доларів в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Торік діяльність на території України здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (4 - зі США, дві – з Великої Британії, по одній – з Грузії та Канади).
"Так, обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 292,6 млрд грн (8 500,4 млн дол. США в еквіваленті) за травень – грудень 2022 року. Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - зазначив регулятор.
У НБУ зауважили, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому – квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.
Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів "NovaPay" (45,% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу становила 656 грн.
В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.
Найбільші обсяги коштів надходили з:
- Італії (23%);
- Ізраїлю (18%);
- США (16%);
- Німеччини (7%);
- Польщі (4%).
Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 206 дол. США.
Лідерами за сумою переказів в Україну стали:
- Western Union (США) – 50% усіх переказів;
- PrivatMoney (АТ КБ "ПриватБанк") – 20%;
- MoneyGram (США) – 17%.
Усього в 2022 році в Україну з усього світу було перераховано 13 млрд дол в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.
Економічна правда