Грошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів

У 2022 році через офіційні та неофіційні канали до України надійшло 13 мільярдів доларів в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Торік діяльність на території України здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 – створені резидентами та 9 – нерезидентами (4 - зі США, дві – з Великої Британії, по одній – з Грузії та Канади).

"Так, обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 292,6 млрд грн (8 500,4 млн дол. США в еквіваленті) за травень – грудень 2022 року. Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - зазначив регулятор.

У НБУ зауважили, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому – квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.

Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів "NovaPay" (45,% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу становила 656 грн.

В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько 2,15 млрд дол в еквіваленті - приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.

Найбільші обсяги коштів надходили з:

Італії (23%);

Ізраїлю (18%);

США (16%);

Німеччини (7%);

Польщі (4%).

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 206 дол. США.

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

Western Union (США) – 50% усіх переказів;

PrivatMoney (АТ КБ "ПриватБанк") – 20%;

MoneyGram (США) – 17%.

Усього в 2022 році в Україну з усього світу було перераховано 13 млрд дол в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали – банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

НБУ

Економічна правда