Google надасть доступ до технологій штучного інтелекту клієнтам сервісу хмарних обчислень

Google оголосила про низку нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) для клієнтів свого хмарного сервісу, оскільки техногігант бореться за домінування в галузі ШІ з такими конкурентами, як корпорація Microsoft і стартап OpenAI.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час демонстрації компанія показала, як хмарні клієнти зможуть використовувати її інструменти штучного інтелекту для створення презентацій і навчальних документів з продажу, робити нотатки під час зустрічей і чернетки електронних листів для колег.

Також компанія надала розробникам доступ до деяких базових моделей ШІ, щоб вони могли створювати власні програми за допомогою технології Google.

Компанія Google також ж заявила, що залучила низку стартапів зі штучного інтелекту як клієнтів для свого хмарного сервісу, включаючи Midjourney, який пропонує систему генерації зображень, і AI21, який спеціалізується на технології, відомій як великі мовні моделі.

Google пропонує молодим компаніям, орієнтованим на штучний інтелект, 250 тис доларів за безкоштовне користування своєю хмарою, яка забезпечує обчислювальну потужність і сховище, протягом першого року, що, за словами компанії, у 2,5 рази перевищує стандартні пропозиції.

Також компанія повідомила, що цього тижня відкрила нові хмарні інструменти для групи "довірених тестувальників" і ще не визначила ціну.

Під час прес-конференції головний виконавчий директор Google Cloud Томас Куріан сказав, що Google також зробить програми доступними для споживачів, які користуються послугою передплати Google One, але не розкрив додаткові деталі.

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