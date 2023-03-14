"Укргазвидобування" запустило нову свердловину: плюс 340 тисяч кубів газу на добу

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис кубометрів природного газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", - заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Зокрема, під час проєктування свердловини з допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

Результати буріння нової свердловини дали привід запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат.

Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року", - заявив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев

Економічна правда