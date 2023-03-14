Тренд на "зелену" енергетику: попит на викопне паливо в ЄС цьогоріч може впасти на 20%

Попит на викопне паливо в Євросоюзі цього року може впасти на 20%, що вдвічі перевищить попередній рекорд у 2020 році.

Про це йдеться у прогнозі аналітиків Ember, повідомляє Razom We Stand.

Торік внаслідок вторгнення Росії в Україну ЄС скоротив попит на енергоносії, зокрема на викопний газ та зберіг курс на відмові від вугілля.

Водночас перехід на відновлювані джерела енергії прискорився - вітер і сонце виробили 22% електроенергії в ЄС.

Крім російської агресії проти України збільшенню частки енергії від ВДЕ сприяли найбільша за останні 500 років посуха в Європі, через що зменшилась генерація на гідроелектростанціях до найнижчих рівнів з щонайменше 2000 року. А також зменшення потужності атомної енергетики в ЄС на 16% через збої у Франції та виведення з експлуатації атомних потужностей в Німеччині.

"Але це все разом з російською агресією не перекреслило планів Європи щодо переходу на зелені джерела енергії, а навпаки, прискорило їх. Ми прогнозуємо, що цього року ці тенденції посиляться", - розповів керівник відділу аналітики даних дослідницького центру Ember каже Дейв Джонс.

За словами дослідників цього року обсяги генерації на об’єктах гідроенергетики суттєво зростуть, численні зупинені французькі атомні блоки почнуть працювати після ремонтів, а розгортання вітрової та сонячної енергетики прискориться.

Але тренд на зниження попиту на електроенергію, ймовірно, продовжиться протягом найближчих місяців.

"У 2023 році Європа стане свідком величезного падіння споживання викопного палива — вугілля та особливо газу", - йдеться в матеріалі.

Для України ж важливо почати масштабно розгортати децентралізовані відновлювані джерела енергії в той час, коли близько 40% енергетичної інфраструктури пошкоджено російськими ракетними атаками. KSE оцінює прямі втрати в секторі електроенергетики внаслідок російських атак у 6,8 млрд дол і ця сума постійно зростає.

"Економічний потенціал для розбудови українських відновлювальних джерел значний, за різними підрахунками відносно рівнів 2021 року вітроенергетика та відновлювальні гази можуть зрости у близько 70 разів, сонячна енергетика - близько 60.

Щоб використати ці можливості сьогодні важливо об'єднати міжнародних інвесторів, профільні Асоціації та чиновників для того, щоб прискорити зелений перехід і йти в ногу з Європою", - наголосила кампейнерка Razom We Stand Ольга Євстігнєєва.

Відтак Razom We Stand ініціює створення мережі RE - Energy Communication Network, яка покликана об’єднувати комунікаційників, експертів, профільні асоціації та представників влади для проведення спільних комунікаційних кампаній з питань зеленого переходу в Україні.

Економічна правда