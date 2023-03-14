Курс валют на 14 березня: гривня стабільна відносно долара, але слабне до євро

У вівторок, 14 березня, готівковий євро продовжує дорожчати на чорному ринку та в банках та досяг 41 гривні, долар стабільний відносно курсу напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 38,38 - 38,53 грн. У понеділок, 13 березня, курс коливався між 38,32 - 38,55 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,79 - 40,96 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,69 - 40,94 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,1 - 38,6 грн (курс на 13 березня – 38,2 - 38,65 грн);

Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 13 березня – 40,2 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,9 - 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,25 - 39,2 грн;

Укрексімбанк – 38,25 - 38,85 грн;

Райффайзен – 38,1 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.