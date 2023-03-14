Курс валют на 14 березня: гривня стабільна відносно долара, але слабне до євро
Вівторок, 14 березня 2023, 13:29 -
У вівторок, 14 березня, готівковий євро продовжує дорожчати на чорному ринку та в банках та досяг 41 гривні, долар стабільний відносно курсу напередодні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 38,38 - 38,53 грн. У понеділок, 13 березня, курс коливався між 38,32 - 38,55 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,79 - 40,96 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,69 - 40,94 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,1 - 38,6 грн (курс на 13 березня – 38,2 - 38,65 грн);
- Євро – 40,3 - 41,0 грн (курс на 13 березня – 40,2 - 40,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,9 - 38,4 грн;
- Ощадбанк – 38,25 - 39,2 грн;
- Укрексімбанк – 38,25 - 38,85 грн;
- Райффайзен – 38,1 - 38,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.