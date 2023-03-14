Meta згортає NFT на своїх платформах на тлі криптокризи

Компанія Meta Platforms припиняє підтримку цифрових предметів колекціонування або невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх платформах менш ніж через рік після їх запуску, оскільки на ринку криптовалют продовжується криза.

Про це пише Reuters.

"Наразі ми згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і бізнесу", - написав у понеділок у своєму Twitter глава фінтех-відділу компанії Стефан Касріель.

Компанія розгорнула підтримку для авторів, щоб вони могли ділитися NFT в Instagram і Facebook, минулого року, коли спекулятивний криптоактив вибухнув популярністю.

Але біткоїн та інші токени зазнали удару наприкінці 2022 року після раптового банкрутства найбільшої біржі FTX.

Падіння було посилено крахом трьох американських банків, два з яких були криптовалютними, минулого тижня.

"Ми продовжимо інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і бізнесу в майбутньому. Ми впорядковуємо платежі за допомогою Meta Pay, спрощуємо оформлення замовлення і виплати, а також інвестуємо в обмін повідомленнями через Meta", - сказав Касріель.

Економічна правда