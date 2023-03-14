Volkswagen збільшує інвестплан до 180 мільярдів євро: хоче наздогнати Tesla у галузі електромобілів

Німецький автовиробник Volkswagen AG збільшив свій п'ятирічний інвестиційний план до 180 млрд євро, оскільки компанія прагне кинути виклик лідерству Tesla у галузі електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

Понад дві третини від загальної суми - 122 млрд євро - підуть на програмне забезпечення та електромобілі, заявила компанія у вівторок.

Попереднє оновлення поточних інвестицій VW показало, що автовиробник інвестував 89 мільярдів євро в нові технології, що становило трохи більше половини від загальної суми на той час.

"Ми поставили перед собою чіткі та амбітні цілі і прийняли необхідні рішення для оптимізації процесів", - сказав генеральний директор компанії Олівер Блюм. Цей рік "стане вирішальним для виконання стратегічних цілей і прискорення прогресу в усій групі", додав він.

Інвестори очікують, що Блюм, який очолив компанію у вересні, розповість більше про свої стратегічні пріоритети після того, як він зосередився на виправленні хаотичного просування програмного забезпечення компанії та ретельному аналізі дорогих проєктів.

У понеділок Volkswagen оголосив про плани побудувати завод з виробництва акумуляторів у Канаді - свій перший завод за межами Європи, оскільки компанія прагне прискорити розширення на ключовому ринку США, що також включає новий завод з виробництва електромобілів у Південній Кароліні вартістю 2 мільярди доларів.

У концерні пояснили зростання витрат своїми зусиллями з виробництва акумуляторів, які включають шість заводів у Європі, а також забезпеченням сировиною для живлення електромобілів.

Очікується, що до кінця десятиліття обсяг продажу акумуляторного бізнесу PowerCo компанії складе понад €20 млрд, кажуть у VW.

При цьому концерн також інвестує в Китай - свій найбільший ринок, щоб підвищити конкурентоспроможність місцевих моделей, аби зупинити скорочення частки ринку, особливо серед електромобілів.

Економічна правда