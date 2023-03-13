Крок до paperless: НБУ впроваджує інформаційну систему "Електронний архів"
Національний банк впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ" для автоматизації основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкості та зручності доступу до них працівників.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Дослідно-промислова експлуатація системи тривала з грудня 2021 року.
Надалі регулятор планує поширити "Електронний архів" у банках і фінансових установах з метою інтеграції й поліпшення їх взаємодії з регулятором, іншими органами державної влади.
Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи "Електронний архів Національного банку України" включатимуть проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Мін'юстом та Мінцифри щодо взаємодії та обміну електронними архівними документами.
Також в НБУ вивчать можливості обміну спільно з ФГВФО архівних документів в електронній формі на зберігання через наявні електронні канали зв’язку за допомогою нового онлайн-модуля "Особистий кабінет фондоутворювачів".
А також планують налагодити обмін досвідом з банками, які мають або створюють електронні архіви, а також у частині інтеграції та взаємодії з органами державної влади та установами.
Регулятор зазначає, що буде прислухатися до банківського співтовариства та учасників небанківського фінансового сектору з розвитку та впровадження проекту.
Економічна правда