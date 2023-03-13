Курс валют на 13 березня: готівковий євро дорожчає

У понеділок, 13 березня, готівкова гривня на "чорному ринку" дещо зміцнилась відносно долара, але ослабла проти євро, валюта в банках торгується за такою ж тенденцією.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:50 курс долара на "чорному ринку" становив 38,35 - 38,50 грн. У неділю, 12 березня, курс коливався між 38,28 - 38,51 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,65 - 40,87 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,44 - 40,72 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,65 грн (курс на 10 березня – 38,2 - 38,7 грн);

Євро – 40,2 - 40,9 грн (курс на 10 березня – 40,1 - 40,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,85 - 38,35 грн;

Ощадбанк – 38,25 - 39,25 грн;

Укрексімбанк – 38,25 - 38,85 грн;

Райффайзен – 38,0 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.