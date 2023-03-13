Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще майже на 2 мільярди

За минулий тиждень у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 511 пільгових кредитів на загальну суму 1,92 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінітерства фінансів.

Загалом же з початку держпрограми підприємці отримали від уповноважених банків 57 943 кредити на загальну суму 181,59 млрд грн, з яких 38 147 - від банків держсектору економіки на загальну суму 76,49 млрд гривень (станом на 13 березня 2023 року).

При цьому за період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 23 121 кредитний договір на загальну суму 91,96 млрд грн, з яких:

0,87 млрд грн – на інвестиційні цілі;

6,98 млрд грн – як антикризові кредити;

4,37 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

26,55 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

53,17 млрд грн – на антивоєнні цілі.

"Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками", - нагадали у Мінфіні.

Економічна правда