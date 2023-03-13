Всі розділи
Укр / Рус

Тренд на зменшення частки авто з традиційними двигунами продовжується – асоціація

Понеділок, 13 березня 2023, 13:40 - Олексій Павлиш

Тренд на зменшення частки авто, обладнаних традиційними двигунами, продовжується: порівняно з минулим роком в структурі лютневого ринку нових легкових авто бензинові та дизельні авто втратили 8 та 4 відсоткових пунктів відповідно.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

При цому гібридні та електромобілі збільшили свої частки відповідно на 3 в.п. та 9 в.п.

Зазначається, що структура ринку нових авто у лютому мала наступний вигляд:

  • автомобілі з бензиновими двигунами охопили 51% реєстрацій;
  • дизельні авто – 21%;
  • гібриди – 16%;
  • електромобілі – 11%;
  • автомобілі з ГБО – 1%.

Водночас структура вживаних авто, що у минулому місяці перейшли на українську реєстрацію, мала наступний вигляд:

  • автомобілі з бензиновими двигунами охопили 47% реєстрацій (-7 в.п. від лютого 2022р.);
  • дизельні авто – 35% (+1 в.п.);
  • електромобілі – 9% (+7 в.п.);
  • автомобілі з ГБО – 6% (-2 в.п.);
  • гібриди – 3% (+1 в.п.);

Економічна правда

авто
Матеріали за темою
Прибрати людський фактор: коли запрацює швидке розмитнення авто через "Дію" 13 березня 2023, 13:45
Російські активи виробника шин Continental може купити місцева компанія – ЗМІ 13 березня 2023, 11:57
З 1 лютого оплата штрафів автофіксації перейшла на нові реквізити: скільки штрафів накопичилось 10 березня 2023, 19:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті