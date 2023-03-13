Тренд на зменшення частки авто з традиційними двигунами продовжується – асоціація
Понеділок, 13 березня 2023, 13:40 -
Тренд на зменшення частки авто, обладнаних традиційними двигунами, продовжується: порівняно з минулим роком в структурі лютневого ринку нових легкових авто бензинові та дизельні авто втратили 8 та 4 відсоткових пунктів відповідно.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
При цому гібридні та електромобілі збільшили свої частки відповідно на 3 в.п. та 9 в.п.
Зазначається, що структура ринку нових авто у лютому мала наступний вигляд:
- автомобілі з бензиновими двигунами охопили 51% реєстрацій;
- дизельні авто – 21%;
- гібриди – 16%;
- електромобілі – 11%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Водночас структура вживаних авто, що у минулому місяці перейшли на українську реєстрацію, мала наступний вигляд:
- автомобілі з бензиновими двигунами охопили 47% реєстрацій (-7 в.п. від лютого 2022р.);
- дизельні авто – 35% (+1 в.п.);
- електромобілі – 9% (+7 в.п.);
- автомобілі з ГБО – 6% (-2 в.п.);
- гібриди – 3% (+1 в.п.);
Економічна правда