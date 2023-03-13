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У чотирьох областях відключення через наслідки обстрілів, решта - без обмежень

Понеділок, 13 березня 2023, 11:09 - Анастасія Жарикова

У понеділок, 13 березня, через пошкодження внаслідок останньої масованої ворожої атаки на інфраструктуру, частина споживачів у Харкові та Житомирі все ще залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" в Telegram.

"​​Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами. Через пошкодження, як наніс ворог, у Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Тому у Житомирській та Харківській областях існують мережеві обмеження, через які можуть вимушено застосовуватись графіки погодинних відключень.

У компанії додали, що критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення. 

"Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу", - зазначили в Укренерго.

До решти областей ліміти споживання не доводились - споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

Нагадуємо:

Через пошкодження обладнання у низці районів столиці у понеділок застосовуються стабілізаційні відключення.

Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика
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