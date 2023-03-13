АРМА почало пошук управителів для 15 арештовних готелів

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурси з відбору управителів для 15 готельно-санаторних комплексів у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про арештовані санаторії в Закарпатті, Моршині, Хмільнику, Миргороді, Дніпрі, Одесі, дитячий оздоровчий комплекс на Тернопільщині, а також готелі у Києві й Харкові, заявили в АРМА.

"Особливість управління цими активами полягає в тому, що, за ініціативи АРМА, нерухомість має частково використовуватися для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.

Стати управителем можуть як приватні, так і державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з головних пунктів програми управління кожного учасника конкурсу - відсоток загальної площі об’єкта нерухомості, який управитель надаватиме для згаданих соціальних цілей.

Відповідно, чим вищу частку номерного фонду або квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців запропонує потенційний управитель, тим більш конкурентною буде його пропозиція.

"Зазначений підхід дозволить, з одного боку, забезпечити збереження арештованої нерухомості завдяки підприємницькій діяльності управителя, а з іншого - надати тимчасове житло та послуги найбільш вразливим в умовах війни категоріям населення", - заявили в агентстві.

В АРМА додали, що вже розпочинали реалізацію згаданої ініціативи, однак її втіленню перешкоджало кількаразове скасування арештів на відповідну нерухомість.

"Цього разу, отримавши в управління низку об'єктів, у тому числі тих, які раніше не передавалися в розпорядження Агентства, АРМА розраховує на стабільне управління та докладає всіх зусиль для досягнення початкового задуму", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда