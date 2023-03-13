Ціни на нафту зростають на тлі відновлення попиту в Китаї і ослаблення долара

Ціни на нафту зросли у понеділок, оскільки відновлення попиту в Китаї і слабший долар надали підтримку ринку, збентеженому перспективою можливого подальшого підвищення процентних ставок в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Після початкового падіння на початку торгів ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або на 0,30%, до 83,03 долара за барель до 07:00 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 23 центи, або на 0,30%, до 76,91 долара за барель.

Причини зміни цін

Настрої на ринку були нестійкими, оскільки занепокоєння щодо подальшого посилення монетарної політики ФРС посилилися через високі запаси сирої нафти в США, відзначають аналітики ANZ Bank в своїй записці в понеділок вранці.

"Це схоже на битву між зростаючими даними про ділову активність на Сході і макроекономічними проблемами на Заході", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, коментуючи конкуруючі фактори, що впливають на настрої на ринку сирої нафти.

"З точки зору нафтотрейдерів, долар США повинен відступити, оскільки трейдери відмовляються від повторного прискорення підвищення ставок ФРС; це, в свою чергу, розчищає шлях для більш сильних китайських фундаментальних показників, які будуть домінувати в торгівлі сировинними товарами", - додав Іннес.

Слабший долар робить нафту дешевшою для власників інших валют, надаючи підтримку цінам на нафту.

Банкрутство Silicon Valley Bank і нью-йоркського банку Signature Bank, а також побоювання щодо можливого зараження призвели до розпродажу американських активів наприкінці минулого тижня, що також спричинило тиск на курс долара.

Економічна правда