Голова наглядової ради "МГУ", яка йде у відставку, має претензії до інших членів ради

Голова наглядової ради "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") Уберт Беттонвіль, яка подала заяву про дострокове припинення повноважень, схоже, вважає, що "не хочуть і не можуть застосовувати стандарти ЄС та принципи корпоративного управління" та мають власний "порядок денний" щонайменше три члени наглядової ради, у т.ч. як мінімум один незалежний.

Такого висновку дійшли аналітики SOE Weekly, йдеться у щотижневому дайджесті для ЕП.

Такий висновок аналітики зробили з огляду на те, що злагоджена робота трьох незалежних дозволила би наглядовій радій приймати всі необхідні рішення навіть не дивлячись на супротив з боку представників держави.

Лист-повідомлення Беттонвіль про відставку є у розпорядженні ЕП.

Наглядова рада "МГУ" складається з п'яти членів, включаючи двох представників держави (Віктор Пинзеник і Тетяна Федорова) і трьох незалежних членів (Уберт Беттонвіль, Ян Чадам та Ірина Марушко). Беттонвіль очолює наглядову раду "МГУ".

У дайджесті також зауважується, що Беттонвіль назвала ексгендиректора "ОГТСУ" Макогона "хорошою людиною з сильними лобістськими здібностями", але при цьому не уточнила, чи голосувала вона за його звільнення у вересні 2022 року.

Читайте детальніше у дайджесті: Голова наглядової ради "МГУ" йде у відставку, підозри екскерівникам "Антонова" за Гостомель: підсумки тижня для ДП

Економічна правда