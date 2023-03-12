На Житомирщині та Харківщині вдалось повернути світло для побутових споживачів – "Укренерго"
Станом на ранок неділі, 12 березня, вдалось повернути енергопостачання побутових споживачів у Житомирській та Харківській областях, рівень споживання у порівнянні з попередніми вихідними знизився.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. Продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі", – йдеться в повідомленні.
Наразі при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.
В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Споживання у порівнянні з минулими вихідними знизилося.Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
Економічна правда.