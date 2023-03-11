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НБУ за тиждень продав на міжбанку понад 280 мільйонів доларів з резервів

Субота, 11 березня 2023, 11:29

За тиждень з 6 по 10  березня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів і купив 2,4 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 280,28 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 289,39 млн. При цьому регулятор купив 2,4 млн доларів проти купівлі 6,55 млн дол тижнем раніше. 

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Загалом від початку року НБУ продав вже 6,028 млрд доларів, а купив – 61,3 млн доларів. 

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

НБУ резерви міжбанк
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