З 1 лютого оплата штрафів автофіксації перейшла на нові реквізити: скільки штрафів накопичилось

З 1 лютого 2023 року оплата штрафів автофіксації перейшла на нові реквізити, які залежать від місця правопорушення - кошти від порушників ПДД тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Станом на 9 березня накопичилось майже 60 тисяч штрафів.

Про це повідомив сервіс перевірки штрафів для водіїв Штрафи UA у коментарі ЕП.

"З 15 лютого 2022 року до Бюджетного кодексу України була внесена правка щодо надходжень коштів за адміністративні порушення в сфері безпеки дорожнього руху, які зафіксовано в автоматичному режимі. Ця правка передбачає, що частина з надходжень повинна бути направлена до місцевих бюджетів - тобто там, де конкретно розташована камера, яка зафіксувала порушення.

Але 24 лютого 2022 року, на жаль, почалась повномасштабна війна, і було не до того - реєстри були відключені, потім їх включали, вони деякий час працювали дуже нестабільно, і до цієї правки ніяк не добирались", - пояснив ЕП засновник Штрафи UA Денис Дмитров.

А з 1 лютого 2023 року було прийнято рішення, що потрібно цю правку імплементувати і виконувати вимоги закону, додав Дмитров.

Аргументація щодо правки була така, шо камера стоїть в конкретному місці і вона витрачає електроенергію і якісь ресурси цього місця, її потрібно обслуговувати - і бьуло впроваджено, що 10% від штрафів йде на місцеві бюджети. Але наразі всі кошти йдуть на місцеві бюджети, а вже потім він повинен віправляти решту до держбюджету, уточнив він.

"Наразі всі штрафи, які було зафіксовано з 1 лютого 2023 року включно, вже мають для сплати не єдиний рахунок, а близько 33 рахунків.

Тобто кожну камеру віднесли до конкретної ОТГ, кожна ОТГ має свій рахунок в бюджеті. Тепер водій має сплачувати штраф саме на реквізити конкретної громади", - пояснив також Дмитров.

За його словами, наразі в Україні працює 117 комплексів автоматичної фіксації правопорушень, і ці комплекси відносяться до 33 громад. Всього ж у місцевих бюджетах було створено ще минулого року 1400 рахунків.

"Тепер громадянам потрібно враховувати цю зміну і при сплаті штрафів бути дуже уважним і дивитись, на який саме рахунок відправляють кошти. Тому що якщо кошти відправлять не на той рахунок, не на ту ОТГ, або на старий рахунок, то штраф буде сплачено некоректно, і, звісно, він не вважатиметься сплаченим.

Громадянин про це не знатиме, і він дізнається про це, коли вже будуть заблоковані рахунки", - зазначили в Штрафи UA.

Дмитров додав, що наразі багато сервісів вже інтегрували цю зміну до себе і підтягують автоматично потрібний рахунок.

З 1 лютого система автофіксації була відключена на певний час для переналаштування.

"Десь 3 лютого камери почали фіксувати порушення, але штрафи ще не виносили. За цей час накопичилось приблизно 59 тисяч штрафів, станом на 9 березня було сплачено близько 20 тис штрафів. Люди почали отримувати сповіщення і зараз їх сплачують", - розповів Дмитров.

У "Дії" тим часом додали, що штрафи автофіксації повертаються в застосунок. Там пояснили, що у Дію підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

Економічна правда