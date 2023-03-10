Укроборонпром визначив пріоритети боротьби з корупцією до 2025 року

Держконцерн "Укроборонпром" визначив пріоритетні напрямки антикорупційної діяльності на 2023-2025 роки відповідно до Державної антикорупційної програми.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Державну антикорупційну програму затвердив Кабінет міністрів України.

Відповідно до неї, в Концерні має встановитися корпоративне управління згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

До аналізу та усунення корупційних ризиків залучатимуть громадськість, створять інститут уповноважених з питань запобігання корупції, вдосконалять процесів усунення та запобігання конфлікту інтересів тощо.

"Пріоритети визначено як для Концерну, так і для його підприємств-учасників. Це підвищить прозорість нашої діяльності, рівень її зрозумілості для громадськості та стане міцним муром проти корупції" – зазначив голова офісу комплаєнсу Укроборонпрому Микола Роєнко.

Також у концерні внесуть зміни у внутрішні документи, щоб вони цілком відповідали ДАП.

Економічна правда