Укроборонпром визначив пріоритети боротьби з корупцією до 2025 року
Держконцерн "Укроборонпром" визначив пріоритетні напрямки антикорупційної діяльності на 2023-2025 роки відповідно до Державної антикорупційної програми.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Державну антикорупційну програму затвердив Кабінет міністрів України.
Відповідно до неї, в Концерні має встановитися корпоративне управління згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.
До аналізу та усунення корупційних ризиків залучатимуть громадськість, створять інститут уповноважених з питань запобігання корупції, вдосконалять процесів усунення та запобігання конфлікту інтересів тощо.
"Пріоритети визначено як для Концерну, так і для його підприємств-учасників. Це підвищить прозорість нашої діяльності, рівень її зрозумілості для громадськості та стане міцним муром проти корупції" – зазначив голова офісу комплаєнсу Укроборонпрому Микола Роєнко.
Також у концерні внесуть зміни у внутрішні документи, щоб вони цілком відповідали ДАП.
Економічна правда