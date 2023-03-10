ОАЕ відправили Україні літак з гумдопомогою у рамках програми підтримки на $100 мільйонів
Об'єднані Арабські Емірати відправили Україні літак з гумдопомогою у рамках програми підтримки на 100 млн дол - це відбулось одразу після візиту до ОАЕ української делегації на чолі із першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко.
Про це повідомляє Мінекономіки України.
Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей - люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни.
Також повідомляється, що Україна та ОАЕ ре-активізують свою співпрацю у сфері інвестицій
Так, Свириденко провела зустріч із представниками фонду Mubadala: в його управлінні знаходяться активи обсягом $284 млрд.
"Для зростання української економіки нам необхідні комплексні і масштабні інвестиції у програми відновлення. Ми прагнемо залучити інвестиції як в приватний сектор, так і в державний", - заявила Свириденко.
Фонд зацікавився тим, що Мінекономіки працює над інструментами для зниження інвестиційних ризиків в Україні: співпраця з MIGA, DFC, іноземні ЕКА та приватні оператори страхового ринку, додали в міністерстві.
Також повідомляється, що Україна та ОАЕ працюють над всеосяжним економічним партнерством .
Так, угода про всеосяжне економічне партнерство охоплюватиме:
- інвестиції;
- послуги;
- цифрові технології;
- сільське господарство тощо.
Економічна правда