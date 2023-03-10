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НБУ оновив перелік системно важливих банків

П'ятниця, 10 березня 2023, 17:05 - Олексій Павлиш

Національний банк за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку "Креді Агріколь Банк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таким чином, в оновленому переліку 15 установ:

АТ "А-БАНК";

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";

АТ "КРЕДОБАНК";

АТ "ОТП БАНК";

АТ "Ощадбанк";

АБ "Південний";

АТ КБ "ПриватБанк";

АТ "ПУМБ";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "СЕНС БАНК";

АТ "ТАСКОМБАНК";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АТ "Укрексімбанк";

АТ "УКРСИББАНК";

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Перелік банків затверджено рішенням Правління НБУ від 08 березня 2023 року № 95-рш "Про визначення системно важливих банків".

Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.

Економічна правда

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