НБУ оновив перелік системно важливих банків
П'ятниця, 10 березня 2023, 17:05 -
Національний банк за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку "Креді Агріколь Банк".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Таким чином, в оновленому переліку 15 установ:
АТ "А-БАНК";
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
АТ "КРЕДОБАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АТ "Ощадбанк";
АБ "Південний";
АТ КБ "ПриватБанк";
АТ "ПУМБ";
АТ "Райффайзен Банк";
АТ "СЕНС БАНК";
АТ "ТАСКОМБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК";
АТ "Укрексімбанк";
АТ "УКРСИББАНК";
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Перелік банків затверджено рішенням Правління НБУ від 08 березня 2023 року № 95-рш "Про визначення системно важливих банків".
Національний банк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня.
Економічна правда