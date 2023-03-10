УЗ починає серію планових ремонтів інфраструктури: змінює розклад десятків поїздів

Укрзалізниця починає серію планових ремонтів інфраструктури, вони вплинуть на розклад понад 40 поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ

Як заявили в компанії, починають з трьох дільниць:

1. Фастів - Козятин. На період цих робіт усі поїзди на дільниці будуть сповільнені на 5-25 хв. Це стосуватиметься 37 поїздів.

2. Одеса — Подільськ у період з 27.03.2023 по 14.04.2023. Змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування.

3. Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку.

"Поїзд №55 Київ - Рахів з 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 Рахів - Київ з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22)", - йдеться у повідомленні.

Станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 Київ - Рахів у період з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясіні - з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

Для поїзда №25/26 Одеса - Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче - з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів, додали в УЗ.

Також у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 Львів - Рахів - Львів курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд №6441/6442 Коломия - Ділове - Коломия прямуватиме у сполученні Коломия - Яремче - Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). "Мармароський експрес" №753/754/755/756 Рахів - Валя Вішеулуй - Рахів не курсуватиме з 27 березня по 10 травня.

Тим часом з 12 березня повертається рейс №807/808 Львів - Коломия - Львів, додали в компанії.

"Усі оновлені графіки з'являться в застосунку та на сайті синхронно з відкриттям продажу на вказані дати", - резюмували в компанії.

Економічна правда