Всі жителі Одещини зі світлом – ДТЕК

Вранці ремонтні роботи із полагодження високовольтного обладнання, яке живить Одесу та Одеський район, закінчились - енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання плануємо повернути орієнтовно о 17:00", - додали в компанії.

Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження, пояснили в ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 9 березня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в області. Вночі була знеструмлена частина Одещини.

Економічна правда