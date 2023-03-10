Всі жителі Одещини зі світлом – ДТЕК
Вранці ремонтні роботи із полагодження високовольтного обладнання, яке живить Одесу та Одеський район, закінчились - енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання плануємо повернути орієнтовно о 17:00", - додали в компанії.
Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження, пояснили в ДТЕК.
Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті.
Нагадаємо:
Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 9 березня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в області. Вночі була знеструмлена частина Одещини.
Економічна правда