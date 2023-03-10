Галущенко закликав МАГАТЕ позбавити Росію членства в організації

Міністр енергетики Герман Галущенко після 15-ї масованої ракетної атаки на українську енергетичну інфраструктуру закликав МАГАТЕ позбавити Росію членства в Агентстві.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У четвер відбулось екстрене засідання Консультативної ради високого рівня щодо чергового масованого ракетного обстрілу росіянами енергетичної інфраструктури України.

Очільник Міненерго зазначив, що удари були націлені на об’єкти теплової генерації та системи передачі, обстрілами пошкодили лінію зв‘язку, яка живила Запорізьку АЕС.

За декілька годин українські енергетики відновили електропостачання ЗАЕС від енергосистеми України, вкотре врятувавши станцію від можливої аварії.

"Росія цілить в об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, навмисно руйнує лінії зв‘язку найбільшої в Європі атомної станції. Своїми діями агресор продовжує шантаж усього світу ядерною катастрофою. Що ще має зробити росія, аби світ відреагував та зупинив співпрацю із росатомом?

Ми закликаємо наших партнерів зробити рішучі кроки - запровадити санкції проти ядерної галузі агресора та позбавити росію переваг членства у МАГАТЕ", - наголосив Галущенко.

Нагадуємо:

Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена через російську ракетну атаку уночі 9 березня – це загрожує аварією з радіаційними наслідками для всього світу.