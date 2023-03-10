Як зміцнилася гривня за тиждень: курс валют 10 березня
У п’ятницю, 10 березня, готівкова гривня дещо ослабла проти євро та долара на "чорному ринку", проте за підсумками тижня зміцнилася в середньому на 40-60 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:40 курс долара на "чорному ринку" становив 38,36 - 38,50 грн. У четвер, 9 березня, курс коливався між 38,29 - 38,53 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,38 - 40,58 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,24 - 40,50 грн.
Для порівняння, в п’ятницю котирування становили для долара та євро 38,71 - 39,03 грн та 40,7 - 41,08 грн відповідно.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,2 - 38,7 грн (курс на 9 березня – 38,25 - 38,8 грн);
- Євро – 40,1 - 40,8 грн (курс на 9 березня – 40,15 - 40,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,9 - 38,4 грн;
- Ощадбанк – 38,2 - 39,25 грн;
- Укрексімбанк – 38,2 - 38,8 грн;
- Райффайзен – 37,7 - 38,6 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.