Як зміцнилася гривня за тиждень: курс валют 10 березня

У п’ятницю, 10 березня, готівкова гривня дещо ослабла проти євро та долара на "чорному ринку", проте за підсумками тижня зміцнилася в середньому на 40-60 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс долара на "чорному ринку" становив 38,36 - 38,50 грн. У четвер, 9 березня, курс коливався між 38,29 - 38,53 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,38 - 40,58 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,24 - 40,50 грн.

Для порівняння, в п’ятницю котирування становили для долара та євро 38,71 - 39,03 грн та 40,7 - 41,08 грн відповідно.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,7 грн (курс на 9 березня – 38,25 - 38,8 грн);

Євро – 40,1 - 40,8 грн (курс на 9 березня – 40,15 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,9 - 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,2 - 39,25 грн;

Укрексімбанк – 38,2 - 38,8 грн;

Райффайзен – 37,7 - 38,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.