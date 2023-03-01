Румунія побудує понтонний міст через Прут для транспортування зерна з України

Уряд Румунія та влада Молдови побудують понтонний міст через прикордонну річку Прут, щоб поліпшити транспортування вантажів з України, в першу чергу продовольства.

Про це заявив державний секретар румунського міністерства транспорту Ірінел Скріостяну, повідомило видання Gospodarka Morska.

Нову понтонну переправу планують побудувати на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований потім військами радянської Червоної Армії міст між селом Бумбата (Румунія) та м. Леова (Молдова).

Міст використовуватимуть для руху і легкового, і вантажного транспорту.

"Останніми місяцями уряди Румунії та Молдови оголосили про низку логістичних проєктів для поліпшення транспортування товарів з України, особливо зерна. Через російське вторгнення в Україну румунський порт Констанца має важливе значення для відвантаження зерна з цієї країни через Чорне море", - наголосило видання.

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