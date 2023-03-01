Майже 2 млн барелів російського дизпалива застрягли в морі без покупців

Великий обсяг російського дизельного палива, що зберігається на кораблях, говорить про те, що покупці уникають санкційного палива, оскільки винятково тепла зима знижує попит.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Kpler, зараз у плавучих сховищах знаходиться 1,9 мільйона барелів російського дизельного палива, що є найбільшим обсягом з жовтня 2020 року. Наростання через три тижні після набуття чинності санкцій ЄС вказує на те, що деякі вантажі завантажуються з російських портів без покупців.

Побоювання дефіциту спонукали європейські нафтопереробники збільшити виробництво, щоб підготуватися до зими, яка виявилася теплішою, ніж зазвичай, у той час як постачальники імпортували величезну кількість палива перед забороною ЄС на імпорт з Росії.

За одним показником, запаси дизельного палива в транспортному вузлі Амстердам-Роттердам-Антверпен зросли до найвищого рівня за два роки.

Постійне нарощування російських запасів дизельного палива, що плаває непроданим у морі, може зрештою вплинути на темпи переробки та виробництва сирої нафти, прибутки від яких зараз фінансують другий рік війни в Україні.

Щоправда, погодні умови можуть спричинити деякі труднощі з розвантаженням, у результаті чого деякі вантажі тимчасово класифікуються як плавуче сховище. Однак це не стосується узбережжя Північної Африки, де затрималися деякі російські вантажі.

Минулого тижня рекордна кількість російських дизельних вантажів відправилася без пункту призначення.

Нагадуємо:

Доходи Росії від експорту нафти і газу впали майже на 40% у січні, оскільки обмеження цін і західні санкції скоротили надходження.