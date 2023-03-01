Фонд держмайна планує до кінця року збільшити земельний банк до 300 тисяч гектарів

Фонд держмайна за останні шість місяців сконцентрував 200 тис га сільськогосподарських земель та до кінця року планує збільшити земельний банк до 300 тис га.

Про це заявив голова Фонду Рустем Умєров під час панелі від Greek House Davos, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Умєрова, це дасть змогу ФДМ стати одним із найбільших державних землевласників.

Землі передаватимуть в оренду за допомогою електронних аукціонів.

Також, за словами голови ФДМ, Фонду вдался сконцентрувати під своїм управлінням 70% від тих 3,6 тис підприємств, що залишаються під контролем держави, а до кінця року ФДМ має намір домогтися передання йому 30%, що залишилися.

"Зараз триває активна дискусія про подальшу долю держактивів - продати їх або залишити в управлінні. Але, незважаючи на думку, що не все має бути приватизовано, на даному етапі було ухвалено рішення, що 95% державних підприємств буде приватизовано або ліквідовано через процедуру банкрутства після ухвалення відповідних законопроєктів", - сказав Умєров.

Він додав, що приватизаційні процеси активізувалися за останні шість місяців і були досить успішними.

За його словами, найближчим часом держава планує продати активи у сфері сільського господарства, зокрема заводи з переробки сільськогосподарської продукції. Серед об'єктів, пропонованих до продажу, також інші виробничі активи, об'єкти нерухомості, підприємства зі сфери торгівлі.

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Економічна правда