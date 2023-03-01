У лютому бізнес суттєво пом'якшив негативні очікування щодо своєї діяльності – НБУ

У лютому бізнес суттєво пом'якшив негативні оцінки щодо власної економічної діяльності. Економічна активність поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва.

Про це свідчать результати опитування підприємств у лютому, яке провів НБУ.

"Найбільше стримують відновлення підприємств дефіцит електроенергії, зростання собівартості виробленої продукції внаслідок закупівлі альтернативних джерел енергії та палива, низький споживчий попит", - йдеться у повідомленні.

Так, індекс очікувань ділової активності у лютому підвищився до 45 із 37,5 у січні.

Зазначається, що підприємства промисловості пом’якшили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через поступове відновлення електропостачання та закупівлю альтернативних джерел енергії: секторальний індекс у лютому зріс до 47,2 із 40,6 у січні 2023 року.

"Респонденти очікують зростання обсягів виготовленої продукції (уперше з жовтня 2022 року) і обсягів нових експортних замовлень на продукцію (уперше після лютого 2022 року).

Одночасно суттєво поліпшилися, хоча все ще залишаються негативними, очікування щодо обсягів нових замовлень на продукцію", - йдеться у повідомленні.

Водночас суттєво пом’якшили негативні очікування щодо діяльності підприємства торгівлі завдяки поступовій адаптації до відключень електроенергії, налагодженню ланцюгів постачання товарів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у лютому зріс до 47 із 33,9 у січні, додали в НБУ.

Також респонденти суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту, обсягів закупівлі товарів для продажу та обсягів запасів/залишків товарів для продажу.

"Водночас послабилися оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг дещо послабили, проте зберегли песимістичні оцінки щодо своїх економічних результатів, зважаючи на зниження купівельної спроможності населення, підвищення тарифів та проблеми з логістикою: секторальний індекс становив 43,2 порівняно з 37,2 у січні", - йдеться у повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 21 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 458 підприємств.

Серед опитаних підприємств 46,7% - компанії промисловості, 27,9% - сфери послуг, 20,7% - торгівлі, 4,6% - будівництва; 32.8% респондентів - великі підприємства, 29,9% - середні, 37,3% - малі.

33% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10% - лише експортні операції, 15,5% - лише імпортні операції, 41,5% - не здійснюють зовнішні економічні операції.

Економічна правда